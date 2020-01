Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà prospetta un nuovo terzino: “Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Alfredo Pedullà guarda lontano. Mentre tutti si affannano per scoprire il nome del prossimo centrocampista del Napoli, l’esperto di mercato pensa a chi potrà sostituire Faouzi Ghoulam. Ormai l’algerino è ai margini del progetto e sembra che nemmeno Gennaro Gattuso possa salvarne l’esperienza azzurra.”Il Napoli sta cercando di individuare una soluzione per Ghoulam, nel frattempo marca da molto vicino Leonardo Koutris, classe 1995 dell’Olympiacos, tra l’altro reduce da una stagione fin qui non troppo felice. Rispetto a diversi giorni fa, quando vi abbiamo raccontato il forte interesse, i contatti sono andati avanti in modo proficuo. La scadenza 2021 aiuta il Napoli a fare dei ragionamenti molto concreti. Koutris piace molto, oggi più di Rodriguez, e la situazione va tenuta sotto controllo. Per giugno? Non è detto. Molto dipenderà dalle evoluzioni legate a Ghoulam ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo -