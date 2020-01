Calciomercato, le bombe di capodanno: Leonardo pesca in Italia, si attende la risposta dell’Inter (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Calciomercato non si ferma neanche a capodanno, anzi. Proprio nella giornata di domani aprirà i battenti e si protrarrà per tutto il mese di gennaio. Ecco le notizie di oggi. GABIGOL-FLAMENGO-INTER – 16 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore, ovvero la quota che attualmente sarebbe ‘in possesso’ dell’Inter. Fonti molto vicine al presidente del Flamengo Rodolfo Landim confermano che è stata questa l’offerta presentata alla società nerazzurra per il trasferimento in rossonero, questa volta in via definitiva, dell’attaccante che proprio ieri ha vinto il Pallone d’Oro del Sudamerica per il 2019. Viene anche precisato che finora, complici anche le Feste, non c’è stata risposta della controparte. Ci sono invece stati colloqui con i rappresentanti di Gabigol, l’impresario Junior Pedroso e l’avvocato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

