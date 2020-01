Calciomercato Juventus | dalla Spagna | nuovo obiettivo per l’attacco | assicura Ronaldo

LIVE Calciomercato - trattative e affari 1° gennaio in DIRETTA : Juventus - è fatta per Kulusevski : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 SAMPDORIA – Nicola Murru è motivato a restare alla Sampdoria come ha dichiarato a SampdoriaNews: “Mercato? Sto bene qui. Il prossimo obiettivo è il gol”. 17.02 FIORENTINA – Federico Chiesa era in campo oggi per l’allenamento, è forse la migliore notizia di mercato per i viola che devono recuperare il migliore rendimento della loro stela. 16.39 Juventus – I ...

16.06 TOTTENHAM – Mourinho sarebbe molto interessato al portoghese Ricardo Pereira del Leciester, il Daily Express parla di un'offerta di 30 milioni di sterline per superare la concorrenza del Manchester United. 15.50 WOLVERHAMPTON – Patrick Cutrone potrebbe lasciare il club inglese, su di lui ci sarebbe la Fiorentina. Ad alimentare le voci è la panchina nel match odierno di ...

Calciomercato Juventus - dopo Kulusevski c’è un altro colpo “young” : Il Calciomercato Juventus non si ferma certo a Kulusevski. Si lavora ancora per la prossima stagione e nel mirino è finito Dani Olmo L’affare Kulusevski sembra ormai in dirittura d’arrivo, anche se il Parma sta facendo resistenza per lasciar partire il suo fuoriclasse prima della scadenza del prestito, il prossimo giugno. Si vedrà, ma l’affare […] L'articolo Calciomercato Juventus, dopo Kulusevski c’è un altro colpo ...

Calciomercato Juventus news/ Bruno Guimaraes - un talento brasiliano nel mirino : Calciomercato Juventus news: da seguire il nome di Bruno Guimaraes, un talento brasiliano di 22 anni nel mirino della società bianconera.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l'arrivo del 2020, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente domani 2 gennaio e si concluderà il 31 gennaio. In ...

Calciomercato 31 dicembre : Kulusevski è della Juventus : le cifre. Milan-Todibo - si fa sul serio. Vidal-Inter - si sblocca : Calciomercato 31 dicembre- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 31 dicembre. Affari, rivelazioni e trattative di giornata. Juventus– Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus avrebbe messo la freccia sull’Inter per il sorpasso deciso su Kulusevski. L’attuale centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, passerà in bianconero per una cifra pari a 35 […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - affare lampo : preso il fenomeno della Serie A! : Calciomercato Juventus, la risposta al mancato arrivo di Haaland alla Continassa è pronta. Questione di firme e di annunci, ma Dejan Kulusevski vestirà di bianconero. Calciomercato Juventus: la delusione per il mancato arrivo del norvegese Haaland, che molti davano già a Torino, è stata forte nei tifosi biamconeri, Ma adesso è maturo il primo vero […] L'articolo Calciomercato Juventus, affare lampo: preso il fenomeno della Serie A! ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo può andare via in estate : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via in estate: sulle sue tracce ci sarebbero tre compagini europee e non solo. Ha recentemente ammesso di trovarsi molto bene alla Juventus e di voler continuare la sua esperienza in Italia, ma la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero non appare per nulla scontata. Il campione portoghese, che […] L'articolo Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via in estate ...

Calciomercato Napoli - scambio con la Juventus tra Elseid Hysaj e Mattia De Sciglio? : I nomi per il Calciomercato di gennaio del Napoli si stanno sprecando. Secondo le ultime indiscrezioni, adesso anche Mattia De Sciglio sarebbe finito nel mirino del ds Cristiano Giuntoli. Potrebbe essere lui a sostituire Faouzi Ghoulam, sfruttando la sua duttilità e la sua abilità di destreggiarsi su entrambe le fasce. Gennaro Gattuso attende pazientemente. La Juventus vuole in cambio Elseid Hysaj, ex pupillo di Maurizio Sarri dai tempi ...

Calciomercato Juventus - Sarri beffato : annuncio UFFICIALE improvviso! : Il Calciomercato Juventus non inizia nel migliore dei modi. Sfuma ufficialmente Erling Haaland, che si è accasato al Borussia Dortumund Non inizia nel migliore dei modi il gennaio del Calciomercato Juventus. Ci si aspettava quanto prima un assalto ad Erling Haaland, uno degli obiettivi dichiarati per la sessione invernale di Fabio Paratici. E invece la […] L'articolo Calciomercato Juventus, Sarri beffato: annuncio UFFICIALE improvviso! ...

Calciomercato Napoli - spunta uno scambio con la Juventus : Calciomercato Napoli, spunta un sorprendente affare con la Juventus in vista di gennaio. Sembrerebbe esserci l’ok di Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso per uno scambio alla pari. Uno scambio con l’Inter e un altro con la Juventus. Sembrerebbe esserci questo all’orizzonte in casa Napoli. Da una parte l’ipotesi relativa a un incrocio di attaccanti tra […] L'articolo Calciomercato Napoli, spunta uno scambio con la ...

Calciomercato Juventus - il calciatore in prestito ad un altro club di A : Calciomercato Juventus, Mattia Perin tornerà in prestito al Genoa nei prossimi giorni: le ultime Mattia Perin, dopo essere stato acquistato due stagioni fa dalla Juventus per 12 milioni di euro più bonus, è pronto a tornare al Genoa in prestito secco nel mercato di gennaio. L’agente Alessandro Lucci è al lavoro per definire i dettagli […] L'articolo Calciomercato Juventus, il calciatore in prestito ad un altro club di A proviene da ...

Calciomercato - scambio Juventus-Napoli e Samp-Sassuolo : De Rossi torna in Italia - sorpresa Torino : Sempre più nel vivo il Calciomercato, la sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Attivissima l’Inter che chiude due colpi da scudetto per tentare l’assalto al primo posto ma la Juventus non sta a guardare. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. scambio Juventus-Napoli – Juventus e Napoli sono al lavoro per provare a chiudere uno scambio, i nomi ...

Calciomercato Juventus - Pjanic fa ‘tremare’ i tifosi : Calciomercato Juventus, l’agente di Pjanic è in continui contatti con il PSG: i tifosi bianconeri tremano Miralem Pjanic fa tremare i tifosi juventini. Secondo quanto riferito dai francesi di le10sport, l’agente del calciatore sarebbe in costante contatto con il Paris Saint Germain. Il bosniaco è da tempo nel mirino dei francesi che con la Juventus, […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic fa ‘tremare’ i tifosi ...