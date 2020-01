Boxe, l’Italia verso il 2020: grandi speranze nelle donne. E i giudici del CIO potrebbero rimescolare i valori (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Per il pugilato italiano, il 2020 sarà particolarmente ricco di attese, soprattutto sul fronte che porta verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’obiettivo principale di buona parte della spedizione italiana. Diverse sono le frecce all’arco del nostro Paese, in un panorama che potrebbe esprimere più d’una possibilità di medaglia. Andiamo a fare il punto della situazione. L’Italia viene da un anno che, soprattutto al femminile, ha visto parecchi riconoscimenti importanti. In particolare, è da sottolineare il titolo europeo di Irma Testa nei 57 kg, oltre alla finale mondiale raggiunta da Angela Carini nei 64 kg, con verdetto di sconfitta contro la cinese Dou Dan. Nella categoria di peso di Testa, però, si crea una sorta di paradosso nel momento in cui di pugili forti ce ne sono due: una è la campana, l’altra è Alessia Mesiano, che nel 2016 è stata l’unica ... Leggi la notizia su oasport

