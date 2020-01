Botti di Capodanno: 48 feriti a Napoli. Ragazza colpita da proiettile ad Aversa. 26enne muore in rogo ad Ascoli (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono una cinquantina, quarantotto per la precisione, i feriti dei Botti di Capodanno 2020 tra Napoli e provincia (22 nel capoluogo e 26 nell’area metropolitana), secondo i numeri forniti dalla questura partenopea. Un dato che è in aumento rispetto ai 37 dell’anno scorso. Tra i feriti ci sono anche tre minori. Nessuno comunque è grave. Sempre a Napoli la scorsa notte due ragazzi sono giunti in ospedale con ferite da arma bianca (in due distinti episodi) secondo quanto comunicato dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, all'Ansa: "All'ospedale Pellegrini è giunta anche una persona di etnia rom con le mani in 'sfacelo traumatico' con interessamento di tutte le dita".E in ospedale, ad Aversa, è finita anche una 19enne che nel Casertano è stata raggiunta all’addome da un proiettile vagante mentre era sul terrazzino di casa a vedere i Botti. ... Leggi la notizia su blogo

