Botti: 4 adolescenti gravi a Milano, uno a Cuggiono, oltre al 24enne di Limbiate (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ci sono anche 4 adolescenti rimasti coinvolti in un’unica grossa esplosione tra i feriti gravi per i Botti di Capodanno nel Milanese. L’episodio si è verificato ben prima della mezzanotte, alle 20,30 a Milano, in via Capuana, non distante dal confine con Novate Milanese. Qui la centrale operativa di Areu ha inviato diversi mezzi di soccorso per un gruppo di 4 ragazzi: il più grave ha 13 anni e ha riportato un’amputazione alla mano destra e altre ferite, trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, un altro 13enne ha riportato ferite alla testa ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, un 15enne ha riportato ferite al volto e all’occhio con diminuzione della capacità visiva ed è stato trasferito all’ospedale Fatebenefratelli, mentre il quarto ferito, di 15 anni, se l’è cavata con escoriazioni alla mano ed è stato portato in codice verde all’ospedale ... Leggi la notizia su ilnotiziario

