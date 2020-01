Bologna, la miglior difesa è l’attacco: i dati sul reparto offensivo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Bologna di Mihajlovic è propositivo negli ultimi metri: ecco i numeri in fase d’attacco della formazione felsinea Le squadre di Sinisa Mihajlovic si sono sempre distinte per grinta e tenacia. Non fa eccezione il Bologna, attualmente al 9° posto in Serie A, capace per il momento di confermarsi dopo il magnifico piazzamento della scorsa stagione. La classifica dei gol realizzati vede i rossoblù all’ottavo posto, frutto di 27 marcature in 17 partite, che valgono una media-gol pari a 1,59. Media che potrebbe essere ben superiore, considerando il fatto che la formazione emiliana è addirittura quinta nella classifica dei tiri. Ben 192 i tentativi dei Petroniani, che superano club come Inter e Roma. Regna tuttavia l’equilibrio nella graduatoria dei marcatori del Bologna: lo scettro è di proprietà del sempreverde Rodrigo Palacio, a quota 5 gol, seguito da Riccardo ... Leggi la notizia su calcionews24

MarcoVigarani : @nicolaborghi Per me è stato il giovane dalla crescita più interessante da quando seguo il Bologna. Da sconosciuto… - frango0o : RT @matteo_milan91: Cioè io piango se penso che a 4 anni abitavo a Bologna e potevo diventare il miglior amico di @NandoPiscopo1 perché il… - matteo_milan91 : Cioè io piango se penso che a 4 anni abitavo a Bologna e potevo diventare il miglior amico di @NandoPiscopo1 perché… -