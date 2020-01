Bimbo di 10 anni ruba l’auto della madre e viene inseguito per 60 km dalla Polizia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Se non fosse un fatto realmente accaduto, sembrerebbe la trama di un film divertente solo che anziché “Mamma ho perso l’areo” si potrebbe chiamare “Mamma ho preso l’automobile”. L’incredibile vicenda è accaduto a Cleveland e la Polizia ha dovuto inseguire lo spericolato ragazzino per ben 60 km prima di poterlo bloccare. L’improvvisato pilota aveva rubato la macchina della madre, che accortasi dell’accaduto si era lanciata all’inseguimento del giglio a bordo di un altro auto, ma dopo un po’ ha allertato la Polizia temendo si potesse schiantare; anche altri passanti avevano notato un bambino al volante di una Infinity color argento ed avevano immediatamente chiamato la Polizia. Durante la fuga, il ragazzino aveva raggiunto una velocità di quasi 160 km/h. L’unico modo per poter arrestare l’auto lanciata a folle velocità, è stato quella di speronarla su un fianco, dopo aver ... Leggi la notizia su baritalianews

