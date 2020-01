Bibbiano, dietro c’è una rete di pedofili e sacrifici rituali? Titolo ingannevole da siti di disinformazione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 22 novembre 2019 il sito Stopcensura.info pubblica un articolo dal Titolo «Bibbiano, arrestata confessa: “dietro c’è rete di pedofili, sacrifici rituali”. Pd vuole insabbiare» ripreso da quello pubblicato dal sito estremista Voxnews. L’articolo si basa su un servizio di RaiNews24 che dice qualcosa di diverso rispetto al Titolo fornito da Voxnews. Infatti, quella della «rete di pedofili» e «riti satanici» era, secondo quanto emerge dagli interrogatori, un’invenzione degli indagati per allontanare i bambini dalle famiglie dalle loro famiglie. Ecco la trascrizione dal servizio di RaiNews24: “Esiste una rete di pedofili attivi in provincia di Reggio Emilia che compiono riti satanici, omicidi e cannibalismo rituale. Per questo i minori a rischio vanno allontanati a tutti i costi anche falsificando le relazioni sulle famiglie”. ... Leggi la notizia su open.online

Bibbiano dietro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bibbiano dietro