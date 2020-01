Beppe Grillo, spiazzante messaggio per il 2020: "Voglio dire solo sì". Panico M5s, lo zampino del Pd? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Addio "vaffa". Beppe Grillo, dopo il discorso di fine anno in cui si scava una fossa, sorprende il popolo del Movimento 5 Stelle con il primo messaggio per il 2020 sui social: "Voglio essere uno che dice sì". Sgomento: proprio lui, il comico censore, il fustigatore dei vizietti politici (degli altri Leggi la notizia su liberoquotidiano

