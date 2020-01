Belen Rodriguez e gli auguri hot a Stefano De Martino: "Mi piaci assai" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Serena Granato La showgirl argentina ha salutato il 2019 in dolce compagnia con il ritrovato marito, Stefano De Martino Il 2019 verrà ricordato come l'anno in cui due vip, molto amati nel Bel Paese, sono tornati a formare una coppia. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 ha di recente ufficializzato il suo ritorno di fiamma con l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi sui social e i ritrovati coniugi oggi sembrano essere più che mai affiatati. O almeno questo è quanto trapela dai post condivisi -negli ultimi mesi -dalla coppia, con il web. La modella argentina ha deciso di tenersi ben stretta al suo ritrovato consorte (originario di Torre Annunziata e classe 1989), durante le vacanze natalizie in corso. Nelle ultime ore, la stessa si è, inoltre, lasciata andare ad una calda dichiarazione d'amore per il marito, ... Leggi la notizia su ilgiornale

