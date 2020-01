Bct Academy, al via da settembre lezioni di cinema e televisione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nasce a Benevento un’accademia dedicata al mondo del cinema e della televisione. BCT Academy, fondata dallo staff del Festival Nazionale del cinema e della televisione – Città di Benevento, è una scuola professionale che si prefigge lo scopo di formare professionisti per il piccolo e grande schermo, avvicinandoli al mondo della scrittura, della regia, della produzione e della post produzione. Attraverso lezioni frontali, incontri, masterclass ed attività pratiche l’Accademia ha come obiettivo la formazione completa degli allievi, tra tradizione e sperimentazione, per formare professionalità pronte ad essere inserite nel mercato del lavoro: regista per il cinema e la tv, produttore, sceneggiatore, autore televisivo, montatore. A queste figure professionali, l’Accademia intende affiancare inoltre una serie di competenze ... Leggi la notizia su anteprima24

TV7Benevento : BCT ACADEMY NASCE A BENEVENTO L'ACCADEMIA NAZIONALE DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE... -