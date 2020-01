Basket: è morto David Stern, per trent’anni commissioner della NBA (Di mercoledì 1 gennaio 2020) All’età di 77 anni, e proprio all’inizio del nuovo anno, la NBA, e più in generale il Basket, perde uno dei suoi protagonisti più conosciuti e acclamati: David Stern. L’ex commissioner della lega professionistica americana è morto; meno di venti giorni fa era stato ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale per cui si era reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Nato a New York il 22 settembre 1942, si è laureato in Storia alla Columbia University nel 1963 e poi in Giurisprudenza alla Columbia Law School nel 1966. In quello stesso anno è entrato nello studio legale Proskauer Rose LLP, che si occupava allora come oggi con attenzione di problematiche legate allo sport. Il primo contatto con la NBA è avvenuto proprio in questo ambito, e una delle prime cose cui ha contribuito è stata la fusione, avvenuta nel 1976, tra la NBA e la ABA, che per ... Leggi la notizia su oasport

