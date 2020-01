Bari, soffitto dell'hotel cede durante il veglione di Capodanno: 6 feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragedia sfiorata a Bari durante il veglione di Capodanno all'hotel Excelsior. Una parte del controsoffitto di una sala ha ceduto causando sei feriti, che dalle prime informazioni non risultano... Leggi la notizia su ilmessaggero

provinciapavese : Bilancio della notte di capodanno: ad Ascoli un 26enne muore per spegnere un rogo dopo i botti, nel Casertano 24enn… - val_lui : Capodanno, cade per spegnere rogo causato da «botti» e muore A Napoli 12 feriti. Bari, cede soffitto… - boysalvo : Crolla controsoffitto dell'hotel Excelsior, in sala si festeggiava il veglione di Capodanno: 4 feriti -