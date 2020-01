Bari, crolla il soffitto dell’Hotel Excelsior durante il veglione di Capodanno: quattro feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragedia sfiorata a Bari dove è crollato il controsoffitto di una sala dell'Hotel Excelsior mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui uno grave, trasferito in codice rosso all'ospedale. Al momento del cedimento erano presenti circa 100 persone. Ancora da chiarire le cause di quanto successo: Leggi la notizia su fanpage

vitocontesi : Si festeggia in tutta Italia #AnnoNuovo #Bari Hotel crolla controsoffitto per i #Botti feriti...#Caserta ragazza in… - bari_times : Crolla controsoffitto dell'hotel Excelsior, in sala si festeggiava il veglione di Capodanno: 4 feriti… - BlitzQuotidiano : Capodanno, 19enne ferita da proiettile vagante ad Aversa. Crolla controsoffitto in hotel a Bari: 4 feriti… -