Bari, crolla il controsoffitto durante il veglione: quattro i feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in un hotel di lusso in pieno centro. Le persone rimaste coinvolte non sono in pericolo di vita. Aperto un fascicolo di inchiesta Sarebbe potuto finire in tragedia il cenone di San Silvestro per alcuni baresi. Nella sala dell'hotel "Excelsior" a Bari, dove era in corso il veglione di capodanno, è crollata improvvisamente una parte del controsoffitto della sala ristorante. Come si vede dalla foto pubblicata sul giornale locale on line "Il Quotidiano Italiano", le macerie sono finite tra le sedie e sulla pista da ballo dove, presumibilmente, c'erano gli invitati al cenone dell'ultimo dell'anno. quattro sono le persone rimaste ferite nell'albergo del capoluogo pugliese, in via Giulio Petroni, in pieno centro cittadino. Mentre gli ospiti stavano cenando e ballando, improvvisamente alcuni pannelli in gesso si sono staccati dal soffitto ... Leggi la notizia su ilgiornale

