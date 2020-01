Barbara D’Urso Instagram, scatto bollente a bordo piscina: «Ridicola! Mamma mia, non ti smentisci mai» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non potevano certamente mancare su Instagram gli auguri di buon anno nuovo della popolare conduttrice Barbara D’Urso. Carmelita ha voluto pubblicare qualche ora fa sul suo profilo una foto da Dubai, perla degli Emirati Arabi, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax prima del ritorno in tv. La presentatrice partenopea, che il 6 maggio 2020 compirà 63 anni, non poteva però scegliere uno scatto qualunque, troppo innocente… Barbara D’Urso Instagram, scatto bollente in piscina: «Esagerata, non ti smentisci mai» «Buongiorno… Siete carichi per l’inizio di questo #2020?!? #buonanno #maifermarsi #rideresempre #evviva #colcuore», recita il messaggio dell’ultima foto postata da Barbara D’Urso. Un modo carino e non banale per augurare un felice anno nuovo ai suoi numerosi ammiratori. Nello scatto si vede la splendida conduttrice sorridente sdraiata a bordo ... Leggi la notizia su urbanpost

