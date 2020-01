Bambini, il latte intero combatte sovrappeso e obesità (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Bere latte intero riduce il rischio di sovrappeso e obesità dei Bambini: ecco la scoperta di uno studio canadese Negli ultimi anni, in ambito di sanità e alimentazione, si è dibattuto molto sull’assunzione del latte. Elemento vitale nelle prime fasi di crescita, negli adulti spesso è soggetto ad intolleranza nelle digestione. La bevanda prodotta dalle … L'articolo Bambini, il latte intero combatte sovrappeso e obesità proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

