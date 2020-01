Avete mai visto Maurizio Costanzo da ragazzo? E’ irriconoscibile! (FOTO) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La nostra generazione di sicuro non ricorderà gli esordi di Maurizio Costanzo. Il marito della De Filippi negli anni 70 era completamente diverso da oggi. Oltre ad essere magrissimo, il giornalista sembra quasi un’altra persona. Maurizio Costanzo irriconoscibile da giovane Ecco uno degli scatti più famosi, dove Maurizio Costanzo è giovanissimo. Il noto conduttore televisivo rispetto ad oggi è molto è completamente irriconoscibile, più magro e con tanti capelli. Nonostante lo scatto in bianco e nero è possibile ammirare il suo fascino e sopratutto la sua eleganza… (Continua dopo la FOTO) Maurizio Costanzo Prima di sposare Maria il giornalista ha avuto alcune storie molto importanti: nel 1963 ha sposato Lori Sammartino, poi Flaminia Morandi, con la quale ha avuto due figli. Dopo la separazione con la seconda donna, ebbe una relazione con Simona Izzo, poi sposò Marta Flavi. ... Leggi la notizia su kontrokultura

zerocalcare : Sto per chiedere una cosa che non pensavo che avrei mai chiesto a twitter, ma se vede che so vecchio e scemo e non… - RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - IsraelinItaly : Oggi è la vigilia di #Natale e i cristiani si preparano a festeggiare! ?? Da Gerusalemme a Nazareth e da tutto il r… -