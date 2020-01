Avete mai visto la sorella di Valentino Rossi? È bellissima [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Riservata e bellissima, Clara è la sorella minore del campione Valentino Rossi. Nata dalla relazione di papà Graziano con la seconda moglie, Clara è attaccatissima a suo fratello. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Ecco chi è Clara, la sorella di Valentino Rossi FOTO Nata dalla seconda relazione di papà Graziano, Clara Rossi è la sorella di Valentino Rossi e di Luca Marini. Di lei si sa davvero pochissimo, timida e riservata Clara non ama stare sotto le luci della ribalta, tranne quando canta. La ragazza, infatti, studia canto a Pesaro ed ha partecipato a diverse competizioni canore. Dopo aver terminato il liceo linguistico, Clara ha scelto di trasferirsi dieci mesi nel Wisconsin per imparare l’inglese, rendendo fiero papà Graziano, che ha dichiarato: “Vedere mia figlia che parla in americano, con gli americani, come un’americana, mi è piaciuto molto. È partita che era ancora ... Leggi la notizia su velvetgossip

zerocalcare : Sto per chiedere una cosa che non pensavo che avrei mai chiesto a twitter, ma se vede che so vecchio e scemo e non… - RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - IsraelinItaly : Oggi è la vigilia di #Natale e i cristiani si preparano a festeggiare! ?? Da Gerusalemme a Nazareth e da tutto il r… -