Avete mai visto la moglie di Toto Cutugno? Ecco Carla, sono inseparabili nonostante il tradimento [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Toto Cutugno e la sua vita al fianco di Carla Toto Cutugno è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale all’estero. Infatti, insieme a Pupo, i Ricchi e Poveri e Al Bano Carrisi hanno sfondato nei Paesi sovietici. Della sua carriera sappiamo tutto, un po’ meno della vita privata. Avete mai visto sua moglie. Il cantante è sposato con Carla da quasi 50 anni. Ovviamente il loro rapporto in tutto questo tempo non è stato tutto rosa e fiori, tuttavia sono riusciti a mantenerlo saldo. In un intervista al Corriere della Sera, Cutugno ha parlato della sorella Anna, ma anche di altre sofferenze. Ha parlato anche della malattia del fratello e l’intervento al cuore dell’altra sorella, Rosanna. Per fortuna questi drammi sono stati superati e la consorte Carla gli è stata sempre accanto. Purtroppo dalla loro unione non sono nati figli anche se Toto ne ha uno di 28 anni, Nico, ... Leggi la notizia su kontrokultura

