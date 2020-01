Avete mai visto il fratello di Manuela Arcuri? Attore bellissimo come la sorella [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Fratelli Vip e fratelli dei Vip. Alcuni più conosciuti e altri meno famosi ma che spesso hanno intrapreso la stessa carriera. Proprio quello che è accaduto a Sergio e Manuela Arcuri. Sapete chi è il fratello della prosperoso e sensuale attrice di Latina? Pare proprio che anche lui sia bellissimo e faccia l’Attore e abbia addirittura recitato in alcune fiction accanto alla sorella. Sergio, questo è il nome del fratello maggiore di Manuela Arcuri. Classe 1974 lui, classe 1977 lei. Entrambi nati ad Anagni e cresciuti a Latina. Laureato in Ingegneria, Sergio Arcuri sceglie di seguire la sua passione per la recitazione e frequenta così l’Accademia d’Arte Drammatica fondata da Corrado Pani. Il debutto in televisione del fratello di Manuela Arcuri Il fratello di Manuela Arcuri, debutta sul piccolo schermo nel 2008 con la fiction di Canale 5 Io non dimentico. In seguito prende parte a ... Leggi la notizia su velvetgossip

