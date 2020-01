Avellino-Musa, ci siamo: atteso per domani l’incontro con la società (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ in programma per la giornata di domani l’incontro tra la società guidata dal duo Izzo–Circelli insieme al diggì Martone con Musa. Quest’ultimo, come anticipato nei giorni scorsi, è in pole per assumere la carica di direttore sportivo. Carica lasciata vacante dopo l’addio rumoroso di Salvatore Di Somma. Dirigente che già lo scorso novembre aveva lanciato messaggi al vetriolo per la nuova proprietà. L’incontro di domani mattina, presumibilmente intorno alle 10.30, servirà a trovare la sintesi tra le parti. domani, appunto, quando si aprirà ufficialmente la finestra di mercato per le società sportive. L'articolo Avellino-Musa, ci siamo: atteso per domani l’incontro con la società proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

