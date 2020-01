Autostrade, in Spagna diventano gratuiti 600 km. M5s: “Non rinnovata concessione a società controllata da Atlantia. Farlo anche qui” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Da mezzanotte in Spagna quasi 600 chilometri di Autostrade sono diventate gratuite. Il motivo? Sono scadute le concessioni ad alcune società private e il governo non le ha rinnovate. I tratti interessati sono in particolare la Cadice-Siviglia e la Tarragona-Valencia-Alicante. Una notizia subito rilanciata dal blog delle Stelle, visto che tra le società che non si sono viste rinnovare la concessione c’è anche Abertis, controllata al 50% da Atlantia, che in Italia detiene Autostrade per l’Italia. “Mentre in Italia le Autostrade cadono a pezzi e ancora si discute di revoca delle concessioni, in Spagna si sceglie di nazionalizzarle. Già, perché il Governo di Pedro Sanchez ha deciso di avocare a sé dall’1 gennaio 2020 la gestione di alcune superstrade e Autostrade della penisola Iberica, finora affidate in concessione a privati. Nello specifico parliamo della spagnola ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

