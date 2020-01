Australia ancora devastata dagli incendi: diciotto morti, migliaia di persone evacuate. Le immagini impressionanti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il cielo rosso cupo per il calore e il fumo, strade deserte, abitazioni distrutte e boschi ridotti a un cumulo di cenere incandescente. Sono spettrali le immagini che arrivano dall’Australia, in particolare dallo stato del Nuovo Galles del Sud, che dallo scorso settembre è devastata dagli incendi fuori controllo che questa settimana hanno ucciso altre sette persone, portando il numero totale delle vittime a 18 dall’inizio dell’emergenza. Ma vi sono ancora molti dispersi e il numero delle vittime potrebbe aumentare. In migliaia sono stati evacuati dalle proprie case e attendono ancora i soccorsi, bloccati nelle aree colpite dal fuoco. Oltre 1400 le abitazioni distrutte, la maggior parte di legno: i pompieri sono al lavoro senza sosta per cercare di arginare i roghi, attualmente oltre cento attivi nel sud-est del Paese, e stanno provando a contattare le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Australia ancora in fiamme, cittadini lanciano petizione per cancellare fuochi di Capodanno: “Usiamo quei soldi per… - TutteLeNotizie : Australia ancora devastata dagli incendi: diciotto morti, migliaia di persone evacuate. Le… - Noovyis : (Australia ancora devastata dagli incendi: diciotto morti, migliaia di persone evacuate. Le immagini impressionanti… -