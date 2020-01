Auguri Buon Anno 2020, Capodanno/ Frasi e parole d'autore per messaggi originali (Di mercoledì 1 gennaio 2020) 2020 al via: tempo di messaggi di Auguri di Buon Anno. Ecco alcuni consigli per voi, da quelli più simpatici a quelli più profondi Leggi la notizia su ilsussidiario

fabfazio : ...e dunque auguri sinceri a tutti. Che il nuovo anno ci porti finalmente saggezza e che aggressività e rancore las… - matteorenzi : L’Enews di fine... decennio. Auguri di buon anno a tutte e tutti - matteosalvinimi : ++ AUGURI AMICI!!! ?????? BUON 2020 A CHI AMA L'ITALIA!!! ???? ++ #primagliitaliani #26gennaiovotoLega -