Attesa per “Tolo tolo”, oggi l’uscita del nuovo film di Checco Zalone (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Checco Zalone esce oggi al cinema con “Tolo tolo”, quinta pellicola dell’attore pugliese, prima da regista. C’è grande Attesa nelle sale cinematografiche per l’uscita di “Tolo tolo”, l’ultima pellicola di Checco Zalone. La data del 1 gennaio 2020 è cerchiata di rosso da tempo da parte dei fan della commedia italiana e del 32enne barese. “Tolo tolo”, prima da regista Il film prodotto da Pietro Valsecchi è il quinto che vede protagonista l’attore pugliese, il quale per la prima volta si è cimentato da regista. Luca Medici, in arte Checco Zalone, sfida se stesso: complessivamente, con le quattro precedenti produzioni, si è incassata la cifre record di 173 milioni. https://www.youtube.com/watch?v=M1tIBWi7vjI La trama E’ la storia di Checco, il quale va a cercar fortuna in Africa ma a causa di ... Leggi la notizia su newsmondo

