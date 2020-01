Atp Cup 2020: convocati, nazioni partecipanti e italiani presenti. Nasce il ‘doppione’ della Coppa Davis (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La stagione mondiale del tennis sta per cominciare. Dal 3 al 12 gennaio andrà in scena l’ATP Cup, competizione per nazioni che di fatto sostituisce nel calendario la Hopman Cup che aveva caratterizzato le ultime annate e di fatto rappresenta un po’ il ‘doppione’ della Coppa Davis. La rassegna sarà ospitata da tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth) e avrà ai nastri di partenza 24 squadre, suddivise in sei gironi. Il format prevede che le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde si giocheranno la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) che si terrà a Sydney. Vi saranno due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole “classiche” (non vi sarà il super tie-break nel terzo set). Tuttavia, sarà ammesso il coaching nei cambi di campo e al termine di ogni frazione. Vi sarà anche ... Leggi la notizia su oasport

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Atp Cup al via, Fognini e Travaglia in campo - juve_magazine : RT @calciomercato_m: Tennis: Atp Cup al via, Fognini e Travaglia in campo - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: Tennis: Atp Cup al via, Fognini e Travaglia in campo -