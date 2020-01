Atletica, Eyob Faniel e il trionfo a Bolzano: il nome nuovo per l’Italia? Azzurro outsider alla Maratona delle Olimpiadi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Eyob Faniel ha chiuso il 2019 con il botto, è stato un San Silvestro di festa per l’Azzurro che ha vinto la Bo Classic, tradizionale 10 km che va in scena a Bolzano nell’ultimo giorno dell’anno. Il vicentino si è imposto nella quarantacinquesima edizione di questa prestigiosa competizione, lo ha fatto contro qualsiasi pronostico della vigilia e battendo avversari di lusso tra cui si distinguevano in particolar modo l’etiope Telahun Haile Bekele (primatista mondiale stagionale dei 5000 metri, sverniciato con una progressione stellare sul rettilineo conclusivo) e il keniano Amos Kipruto (bronzo iridato in carica nella Maratona). Un italiano è tornato così a imporsi nel capoluogo altoatesino dopo addirittura 31 anni dall’ultima volta (Salvatore Antibo nel 1988), Faniel ha stupito davvero tutti e si lancia verso un 2020 che si spera sia davvero roseo per la sua ... Leggi la notizia su oasport

Atletica - Eyob Faniel vince la Bo Classic 2020! Impresa dell’azzurro - un italiano vince a Bolzano dopo 31 anni! : L’italiano Eyob Faniel ha compiuto una vera e propria magia e ha vinto la Bo Classic 2020, quarantacinquesima edizione della prestigiosissima 10 km che anima la giornata di San Silvestro a Bolzano: l’azzurro ha trionfato nel capoluogo altoatesino col tempo di 28:21, un italiano è tornato a imporsi in questo appuntamento internazionale dopo addirittura 31 anni, era dai tempi di Salvatore Antibo (1988) che il tricolore non sventolava ...

OA_Sport : Atletica, Eyob Faniel e il trionfo a Bolzano: il nome nuovo per l’Italia? Azzurro outsider alla Maratona delle Olim… - evangelista1951 : RT @atleticaitalia: #atletica vittoria azzurra ?? nella BOclassic dopo 31 anni: Eyob Faniel a Bolzano supera l’etiope Bekele e il keniano Ki… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: La #BoClassic a un italiano 31 anni dopo Salvatore Antibo. a #Bolzano Eyob Ghebrehiwet Faniel, atleta delle Fiamme Oro #P… -