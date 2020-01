Atalanta, un 2019 da incorniciare. Replica nel 2020? (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Per l’Atalanta e per tutti i suoi tifosi si chiude un anno che resterà nella storia. Unico neo, la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio Se il 31 dicembre 2018 aveste detto a un tifoso dell’Atalanta che un anno dopo la sua squadra sarebbe stata agli ottavi di Champions League, vi avrebbe preso per pazzo. Giustamente. Eppure è tutto vero. Il 2019 che si è appena concluso ha regalato una favola più che una storia ad un’intera città. Bergamo e l’Atalanta sono entrate nell’élite del calcio europeo. E l’hanno fatto con pieno merito. I meriti vanno equamente divisi tra Gasperini (coraggioso a rimanere in estate nonostante le tentazioni delle big nostrane), Percassi (un presidente da prendere a modello e che ha regalato alla sua squadra lo stadio di proprietà) e ovviamente la squadra, composta da ingranaggi perfetti in un meccanismo che funziona ... Leggi la notizia su calcionews24

