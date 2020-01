Ascolti TV | Martedì 31 dicembre 2019. L’Anno che Verrà 30.4%, Capodanno in Musica 19.4% (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Amadeus Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.53 alle 24.56, ha conquistato 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.47 alle 25.59, ha raccolto davanti al video 2.777.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha interessato 1.157.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Ghostbusters – Acchiappafantasmi ha catturato l’attenzione di 770.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.418.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Rete4 Harvey totalizza un a.m. di 201.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 Un Povero ricco ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 il Cirque du Soleil ha segnato il 2% con 323.000 spettatori mentre sul Nove Earthflight – Sorvolando il Pianeta ... Leggi la notizia su davidemaggio

