Ascolti Amadeus e Federica Panicucci: chi ha vinto la sfida del 31 dicembre (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Amadeus oltre la soglia del 30% di share. L’anno che verrà leader negli Ascolti Finalmente il 2019 se n’è andato lasciando il posto al 2020. Se sarà un anno pieno di felicità e soddisfazioni lo si scoprirà solamente al termine della sua corsa, visto e considerato che noi esseri umani siamo in una costante sensazione di precarietà. Per nulla precario, invece, il successo incredibile di Amadeus con L’anno che verrà che continua a essere leader negli Ascolti. Anche ieri 31 dicembre 2019 gli Ascolti tv sono stati generosi: lo show di Rai1 ha conquistato 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share dalle 20.53 alle 24.56 e 2.840.000 spettatori (31.8%) dalle 24.59 alle 25.59. Ancora una volta Rai1 ha messo in piazza uno show ricco di musica e ospiti che hanno soppiantato la concorrenza rappresentata dal Capodanno in Musica di Federica Panicucci. Ascolti Capodanno in ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomnews : Gli ascolti di Capodanno L’anno che verrà domina: trionfa ancora Amadeus - #ascolti #Capodanno #L’anno #verrà - Teleblogmag : Amadeus straccia Federica Panicucci che però si difende bene tutto sommato. #auditel - KontroKulturaa : Ascolti tv 31 dicembre: Amadeus batte Federica Panicucci, ma Canale 5 sfiora il 20%. Il messaggio dei Mattarella fa… -