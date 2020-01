Antonella Clerici festeggia il Capodanno in montagna con Vittorio Garrone e gli amici (Foto) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo avere festeggiato il Natale in famiglia nella casa nel bosco Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno scelto il Trentino Alto Adige per trascorrere il resto delle feste, per brindare al nuovo anno (foto). Tutti a San Cassiano al freddo, sulla neve, luoghi che la conduttrice adora. Allo scoccare della mezzanotte sui social non sono mancati i suoi auguri, l’allegria e come sempre la semplicità. Dopo aver fatto un bilancio del suo 2019 immaginando un 2020 con più gentilezza, meno arroganza, più solidarietà e soprattutto più cuore non c’è dubbio che il risultato sia positivo. Capodanno sulla neve tra sci e passeggiate, tanto buon cibo e il conto alla rovescia in piazza con tutti. Allegria condivisa da Vittorio Garrone che ha continuato a gridare con la sua Antonella “Buon anno!”. I fan della Clerici pazzi per la coppia, entusiasti le hanno fatto gli auguri più belli sperando di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

