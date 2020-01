Animal Crossing: New Horizons si mostra in un nuovo imperdibile spot (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nintendo ha dato il via al 2020 con un nuovo teaser di Animal Crossing: New Horizons.Questa piccola pubblicità giapponese pronta per la TV mostra solo un breve spezzone di Animal Crossing: New Horizons, ma è un altro delizioso esempio della prossima grande esclusiva di Switch. In soli 30 secondi vediamo Tom Nook presentare il suo nuovo pacchetto vacanze alla community mostrando sia i momenti di lavoro sull'isola che quelli di divertimento.Nonostante il breve video, i fan saranno sicuramente felici di poter dare uno sguardo al titolo tanto atteso su Nintendo Switch. Recentemente il sito giapponese di Animal Crossing: New Horizons si è aggiornato con nuove immagini dedicate alle opzioni di personalizzazione. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video pubblicitario.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

