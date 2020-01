Anche la Cina si è tuffata nel business dei contractor (Di mercoledì 1 gennaio 2020) contractor, imprese di sicurezza, aziende di difesa. Le missioni militari portate avanti da professionisti privati capaci di fornire ai Paesi richiedenti appositi servizi di sicurezza sono un business sempre più ghiotto. Numerosi Stati si appoggiano alle cosiddette Private Military Companies e Private Security Companies per tutelare i propri interessi sparsi in giro per il mondo. Il governo che ha speso di più in questa pratica è quello degli Stati Uniti: nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, Washington ha messo sul piatto qualcosa come 160 miliardi di dollari per arruolare i contractor. In altre parole, militari che a scopo di lucro compiono azioni militari per conto di un privato, una società o uno Stato. Il tutto secondo un contratto prestabilito e accettato da entrambe le parti. La Russia non è da meno, visto che la compagnia russa Wagner impiega, secondo quanto riportato da ... Leggi la notizia su it.insideover

C_lacoscienza : RT @it_bitterwinter: Nello #Xinjiang anche gli #edifici narrano storie tragiche Link: - SamueleMartini1 : @repubblica Anche le F.O. e Militari italiani non sono fedeli a lui al governo e tutta la burocr Italiana, in poche… -