Ancelotti commenta la sua prima sconfitta sulla panchina dell’Everton (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ancelotti a termine della gara, riepilogata dall’ANSA, commenta la sfida contro Guardiola: “prima sconfitta in Premier League per l’Everton da quando lo allena Carlo Ancelotti. E’ arrivata contro la squadra schiacciasassi degli ultimi due anni, quel Manchester City che sotto la guida dell’altro ‘mago’ Pep Guardiola ha vinto gli ultimi due titoli nazionali. La sfida fra i maestri della panchina ha quindi visto prevalere il catalano, ma c’è da dire che i Toffees non hanno sfigurato, tenendo bene il campo contro i Citizens. Protagonista del match è stato Gabriel Jesùs, autore di due reti di pregevole fattura, una con un destro a giro e l’altra di sinistro, che hanno mandato in visibilio il pubblico di casa rompendo l’equilibrio che, fino a quel momento, aveva caratterizzato la partita. In precedenza c’era stata una ... Leggi la notizia su forzazzurri

Ancelotti commenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ancelotti commenta