Ambiente: Palau vieta le creme solari, è il primo Paese al mondo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Palau è il primo Paese al mondo in cui sono vietate le creme solari: il bando, entrato in vigore con il nuovo anno, è stato deciso a novembre e riguarda i prodotti di difesa dai raggi ultravioletti che sono ritenuti dannosi per il fragile ecosistema che mantiene in vita la barriera corallina. “Dobbiamo vivere e rispettare l’Ambiente – ha commentato il presidente dello Stato insulare del Pacifico – perché l’Ambiente è il nido della vita“. A Palau è vietata la vendita e l’uso di prodotti che contengono 10 agenti chimici ritenuti altamente tossici per l’ecosistema marino: sono previste multe fino a 1000 dollari. Nel mirino in particolare l’oxybenzone e l’octinoxate, che renderebbero il corallo più vulnerabile allo sbiancamento. Cinque anni fa il governo ha dichiarato quasi tutto il territorio zona marina protetta, ed è stato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

