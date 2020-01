Al Manchester United scoppia il caso Pogba. La Juventus si sfrega le mani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Al Manchester United scoppia il caso Pogba. La Juventus si sfrega le mani Il Manchester United sembra finalmente in fase di crescita dopo un avvio di stagione da incubo ma nel frattempo è scoppiato il caso Pogba. Il francese è sparito dalle formazioni di Solskjaer complici diversi problemi fisici a una caviglia che ne hanno compromesso tutta la prima parte di annata. Per il Polpo solamente otto presenze da agosto ad oggi, sette in Premier League, una in EFL Cup e nessuna in Europa League. Non convocato nemmeno per la prima sfida del 2020 in casa Arsenal, Pogba è diventato – come detto – un vero e proprio caso. LEGGI ANCHE: Kulusevski, Vidal, Eriksen: Juventus e Inter fanno sul serio caso Pogba: le parole di Raiola fanno riflettere Tutto ciò è nato più che altro dalle parole del suo agente Mino Raiola, che qualche giorno fa a Sky Sports ha dichiarato: “Paul ... Leggi la notizia su termometropolitico

