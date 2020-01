Accadde oggi: nel 1449 nacque Lorenzo il Magnifico, “l’ago della bilancia italiana” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Scampato alla congiura dei Pazzi, che costò la vita al fratello Giuliano, Lorenzo de’ Medici fu, oltre che un politico eccezionale, uno straordinario mecenate e scrittore. Fu il più illustre membro della casata fiorentina dei Medici, e nacque il 1° gennaio 1449. Venne soprannominato “il Magnifico” e, per la sua abilità diplomatica, fu definito dal Guicciardini “L’ago della bilancia italiana“.L'articolo Accadde oggi: nel 1449 nacque Lorenzo il Magnifico, “l’ago della bilancia italiana” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

