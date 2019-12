Zalone tra i migranti deridendo pro e contro - (Di martedì 31 dicembre 2019) Maurizio Acerbi di e con Checco Zalone e con Alexis Michalik, Nassor Said Birya, Manda Touré, Nic Nocella Un nuovo film di Zalone è atteso, soprattutto dagli esercenti, come l'arrivo della cometa di Halley. «Nostro signore degli incassi», infatti, sistema i conti in rosso del cinema, fino all'uscita successiva, ridando fiato a un movimento in perenne crisi. A distanza di un quadriennio da Quo Vado?, dunque, arriva Tolo Tolo, con la responsabilità e il peso di mantenere le enormi aspettative del pubblico. Per l'occasione, Luca Medici, ovvero Checco Zalone, non più in coppia con Gennaro Nunziante (e, purtroppo, si vede nella sceneggiatura) gira personalmente un film diverso dai precedenti, più ambizioso. Lasciare la strada vecchia e sicura per quella nuova, più sofisticata e impegnata, è una scelta coraggiosa. Che Zalone paga in termini di divertimento. La storia, in breve, è quella ... Leggi la notizia su ilgiornale

