Zac Efron parla della malattia contratta sul set della serie tv Killing Zac Efron (Di martedì 31 dicembre 2019) Zac Efron ha ringraziato i fan che lo hanno sostenuto dopo la malattia contratta sul set della serie tv Killing Zac Efron, docuserie estrema girata a Papua Nuova Guinea. Zac Efron interviene sui social per parlare della malattia che lo ha colpito sul set della serie tv Killing Zac Efron, in lavorazione a Papua New Guinea poco prima di Natale. Mentre girava il docu-reality estremo Killing Zac Efron, ambientato nella giungla, l'attore 32enne avrebbe iniziato a star male a causa di quella che sarebbe un'infezione da febbre tifoidea. Killing Zac Efron vede la star trascorrere 21 giorni su un'isola quasi deserta con a disposizione solo una guida e un equipaggiamento essenziale. Il batterio che causa la febbre tifoidea, stando alle indicazioni del Centro per il controllo e la prevenzione ... Leggi la notizia su movieplayer

