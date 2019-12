Zac Efron colpito da tifo: ricoverato d’urgenza in Nuova Guinea (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono lontani i tempi di High School Musical quando un giovanissimo Zac Efron faceva innamorare milioni di ragazzine. Ora la star americana ha 32 anni e ha davvero rischiato grosso a causa del suo ultimo progetto tv. Si chiama Killing Zac Efron ed è a metà tra un reality show e un game televisivo dove lui stesso è il protagonista. Questo nuovo show ha l’obiettivo di mostrare l’attore trascorrere quasi un mese su un’isola deserta munito solamente di una guida e un equipaggiamento minimale. In poche parole un vero e proprio gioco di sopravvivenza, e mai definizione fu più calzante. Zac Efron e la tragedia sfiorata Non era previsto che il gioco mettesse così a dura prova la giovane star, eppure è successo. Zac Efron si trovava in un posto sperduto della Papua Nuova Guinea quando, stando a quanto riportato dal Daily Mail, ha contratto una terribile forma di tifo. Immediatamente sono ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : Zac Efron è quasi morto durante un reality: trasportato d'urgenza in ospedale - uattafuck : RT @conamorechiara: Giornalismo britannico: Zac Efron ha contratto un'infezione potenzialmente letale in Papua Nuova Guinea; è stato ricove… - lamescolanza : Paura per #ZacEfron, ha rischiato la vita per una infezione -