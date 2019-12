Yooka-Laylee and the Impossible Lair è il nuovo titolo gratuito offerto da Epic Games Store (Di martedì 31 dicembre 2019) Team17 e Playtonic stanno regalando gratuitamente Yooka-Laylee and the Impossible Lair su Epic Games Store. Per le prossime 24 ore, i giocatori PC possono visitare la pagina del gioco per scaricare la copia gratuita.Yooka-Laylee and the Impossible Lair è una nuovissima avventura platform di alcuni dei talenti creativi chiave dietro "Donkey Kong Country". Il malvagio Capital B sta tramando qualcosa, e la coppia di amici deve tornare in azione per salvare la situazione. Per fermare il suo piano malvagio di usare un dispositivo chiamato "Hivemind" per mettere sotto scacco un intero regno di api, i nostri eroi dovranno superare la tana di Capital B: l'Impossible Lair.In ogni livello troverete splendide grafiche, ricche di dettagli e profondità. Yooka, Laylee e tutta una serie di personaggi coloratissimi (buoni e cattivi) sono realizzati con una spettacolare animazione 2.5D. L'overworld non ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Epic Games Store offre gratuitamente #YookaLayleeAndTheImpossibleLair per le prossime 24 ore. - oknosureddit : L'importanza di chiamarsi Yooka-Laylee - Ecco dove porta un'inesauribile passione per i platform - CGCOfficial_ : Disponibile gratis Yooka-Laylee and the Impossible Lair su Epic Games Store. Il titolo sarà disponibile fino alle 1… -