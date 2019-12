WhatsApp, ultimo giorno su Windows Phone: che cosa fare? (Di martedì 31 dicembre 2019) (Foto: WhatsApp) È arrivato l’ultimo giorno in cui si potrà utilizzare WhatsApp su smartPhone Windows Phone (e Windows Mobile). Da domani 1 gennaio 2020 l’applicazione di messaggistica istantanea non funzionerà più, come già successo qualche tempo fa con i vecchi Blackberry senza Android. Come comportarsi nel caso in tasca si avesse ancora un modello Windows Phone perfettamente funzionante e non si avesse necessità di cambiarlo? La risposta è presto detta: non è possibile cambiare sistema operativo né far funzionare forzatamente WhatsApp dato che con la morte del supporto, il dispositivo non sarà più in grado di connettersi ai server. In buona sostanza, sarà come se si perdesse la compatibilità. Purtroppo, non c’è via di ritorno. Il primo passaggio è quello di salvare foto, video e documenti scaricati, collegando il dispositivo al computer e accedendovi come se fosse ... Leggi la notizia su wired

