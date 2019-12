Wanna Marchi e Stefania Nobile, corso a pagamento per svelare "segreti della vendita" (Di martedì 31 dicembre 2019) L'ultima trovata di Wanna Marchi è un corso online a pagamento per rivelare i segreti della vendita. La prima lezione costa 29.99 euro, l'intero pacchetto da dieci "soli 499 anziché 5.250", ma solo per i primi 200 clienti.Ad affiancare la televenditrice, qualche anno fa smascherata da Striscia la notizia (e dalla magistratura), l'inseparabile figlia Stefania Nobile. Wanna Marchi e Stefania Nobile, corso a pagamento per svelare "segreti della vendita" 31 dicembre 2019 11:52. Leggi la notizia su blogo

