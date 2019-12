Wanda Nara Instagram, lato B “incandescente”: «Che bel panorama!» (Di martedì 31 dicembre 2019) La bellissima Wanda Nara è da diversi giorni in vacanza alle Maldive con la sua splendida famiglia. Ogni giorno condivide con i suoi followers diversi momenti della sua avventura. Poche ore fa su Instagram Wanda Nara ha pensato bene di dare un piccolo consiglio a tutto coloro che la seguono: «Nunca te duermas al sol (Non dormire mai al sole)». Infatti, la bella Wanda si è leggermente scottata la sua pelle candida. Naturalmente la foto pubblicata insieme al messaggio ha completamente attirato l’attenzione dei suoi ammiratori. Le sue curve mozzafiato non passano di certo inosservate. La showgirl è irresistibile. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram, selfie “bollente”: il décolleté straborda dal bikini Wanda Nara Instagram: lato B “incandescente” La bellissima Wanda Nara su Instagram ha postato una sua foto, mentre prende il sole, decisamente sensuale. Il punto ... Leggi la notizia su urbanpost

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo opinionisti del reality - F1Carcarla : Mi capita in TL la prima pagina del purtroppo ancora in vendita c*rsport e niente, un bel sei più georgina o Wanda nara -