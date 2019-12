Vladimir Putin, i 20 anni di uno zar al potere: la pax di Mosca da Oriente a Occidente (Di martedì 31 dicembre 2019) Mentre il novembre del 1989 il mondo celebrava la caduta del muro di Berlino e la fine della cortina di ferro, un uomo, allora 37enne, vedeva l’inizio di una nuova era: la sua. Nell’anno in cui ricorrono i trent’anni dalla fine della Guerra Fredda, c’è un altro anniversario indissolubilmente legato a quella caduta: i vent’anni al potere di Vladimir Putin che dieci anni dopo, il 31 dicembre del 1999, sarebbe stato indicato da Boris Yeltsin come suo successore a capo del Cremlino. Vent’anni in cui la politica russa è cambiata sulla scia delle ceneri lasciate dalla dissoluzione dell’Urss nel 1991 e l’impatto avuto su un ex agente del KGB fattosi politico e zar di una Russia che in poco più di dieci anni ha riacquistato una posizione di rilevanza strategica nel vuoto geopolitico lasciato dal suo rivale occidentale: gli Stati ... Leggi la notizia su open.online

