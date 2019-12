Vince alla lotteria in diretta e lascia il lavoro, ma aveva vinto solo 5 mila euro (Di martedì 31 dicembre 2019) Scopre di aver vinto alla lotteria ed esplode nei festeggiamenti in diretta. È quanto accaduto alla giornalista Natalia Escudero, che dopo aver annunciato “Domani non vengo lavoro”, scopre di aver vinto un premio pari a soli 5 mila euro. Vince alla lotteria e festeggia in diretta Ogni anno sono centinaia di migliaia le persone che partecipano alla lotteria natalizia El Gordo. Quest’anno, fra i partecipanti, vi era anche la giornalista Natalia Escudero, che ha scoperto di essere tra le vincitrici mentre era in collegamento con i colleghi dallo studio dell’emittente pubblica spagnola RTVE. A quel punto la giornalista ha iniziato ad urlare e festeggiare assieme alle persone che erano alle sue spalle. Decide quindi di mostrare il biglietto Vincente, per poi dire che “Domani non vengo a lavoro, domani Natalia non viene a lavoro”. Parole dal sapore di licenziamento, quelle di Natalia ... Leggi la notizia su thesocialpost

