Viminale | migranti | dimezzati gli sbarchi nel 2019 | il picco a settembre | col governo

Migranti - il Viminale : “La Alan Kurdi sbarcherà a Pozzallo - a bordo 32 persone” : L'okay del Viminale per la presenza a bordo di persone in "condizioni di vulnerabilità". La nave della ong tedesca Sea Eye aveva denunciato che Malta aveva respinto lo sbarco di una decina di Migranti libici in condizioni critiche dei 32 raccolti in mare la notte di Natale.Continua a leggere

Migranti - sbarchi dimezzati nel 2019 : ecco i dati del Viminale : Secondo i dati del Viminale quest’anno sono arrivati in Italia 11.439 Migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Gli sbarchi dei Migranti in Italia sono dimezzati nel 2019: a rivelarlo sono i dati del ministero dell’Interno, secondo cui nell’anno che si sta chiudendo sono arrivati nel nostro paese 11.439 Migranti, […] L'articolo Migranti, sbarchi dimezzati nel 2019: ecco i dati del Viminale ...

Migranti : 159 sbarcheranno a Taranto dalla Ocean Viking - lo ha stabilito il Viminale : Francia, Germania e Portogallo hanno gia' manifestato le prime disponibilita' ad accogliere quote di richiedenti asilo

Migranti con permesso umanitario - il Viminale : "Nessuno sarà lasciato per strada" : I progetti di assitenza scadono il 31 dicembre, ma la continuità all’assistenza potrà essere garantita, spiega il ministero degli Interni, anche mantenendo le stesse strutture utlizzate adesso

Viminale : da settembre ad oggi 392 migranti redistribuiti in Europa : Roma – Come programmato e’ partito oggi da Roma un volo diretto in Germania con 132 richiedenti asilo gia’ accettati da Berlino nell’ambito delle procedure di ricollocamento avviate dalla Commissione Europea su richiesta dell’Italia. Lo fa sapere una nota del Viminale, che specifica: con questo volo e con quello partito da Roma per Parigi il 18 dicembre (con 64 richiedenti asilo a bordo) sale a 392 il numero dei ...

Sì dei 5S all’autorizzazione. Salvini rischia il processo. Per i pm sequestrò i migranti a bordo della Gregoretti. Di Maio : fu il Viminale a decidere - non il Governo : “Il caso Diciotti fu un atto di Governo perché l’Ue non rispondeva e servì ad avere una reazione. Quello della Gregoretti fu invece un atto di propaganda perché la redistribuzione dei migranti avveniva regolarmente”. Con queste parole il capo politico del M5S Luigi Di Maio fa sapere che non è disponibile a salvare, per la seconda volta, l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. A cui, tuttavia, augura “di dimostrare la sua innocenza”. Il M5S ...

Porti aperti - dal Viminale via libera alle Ong : sbarcano 140 migranti in Puglia e in Sicilia : Valentina Raffa Il ministero: con Francia, Germania e Malta abbiamo già chiesto alla Ue la ricollocazione. Salvini furioso: più partenze e più morti in mare Le due navi umanitarie Open Arms dell'omonima Ong e Aita Mari della spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, che avevano chiesto all'Italia e a Malta l'assegnazione di un porto sicuro, sono state autorizzate ad approdare in Italia. La prima, con a bordo 62 migranti, a Taranto, ...

Migranti - il Viminale indica il porto sicuro per la Ocean Viking : sbarcherà a Messina : La Ocean Viking, con a bordo più di 200 Migranti, sbarcherà a Messina. Il porto sicuro è stato indicato dal Viminale dopo che Italia, Germania, Francia e Malta hanno chiesto "congiuntamente alla Commissione europea l’attivazione della procedura di ricollocamento dei Migranti a bordo della Ocean Viking".Continua a leggere