Viktoria Odintcova: "Cristiano Ronaldo ci ha provato con me" - (Di martedì 31 dicembre 2019) Marco Gentile Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto il due di picche dalla sexy modella russa Viktoria Odintcova: "Conosco altre ragazze alle quali ha scritto, così ho capito subito come stavano le cose e cosa doveva fare: 'Bello, addio, cancella'" Cristino Ronaldo è uno dei giocatori più forti della storia del calcio ed è ancora uno dei più prolific in circolazione nonostante compirà 35 anni il prossimo 5 febbraio. Il fuoriclasse di Funchal in questi anni ha avuto diverse storie d'amore tra cui quello con la sexy supermodella Irina Shayk. Da ormai diverso tempo, però, l'ex Real Madrid, Manchester United e Sporting Lisbona è fidanzato con la sexy spagnola Georgina Rodriguez e le cose vanno a gonfie vele. Nei mesi scorsi Cristiano Ronaldo ha dovuto anche affrontare l'accusa da parte di Kathryn Mayorga che l'aveva accusato di violenza sessuale nel 2009 a Las Vegas, anno in cui il ... Leggi la notizia su ilgiornale

SiamoPartenopei : Viktoria Odintcova, la top model che disse 'no' a Ronaldo: 'Mi scrisse, ma io conosco altre ragazze che...' - zazoomblog : Viktoria Odintcova la top che ha dato buca a Cristiano Ronaldo: “Ho cancellato il suo messaggio” - #Viktoria… - zazoomnews : Chi è Viktoria Odintcova la modella che ha detto no a Cristiano Ronaldo - #Viktoria #Odintcova #modella #detto -